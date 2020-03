IncontriNonSiFerma, un momento di socialità dedicato alla cultura e a chi ama l’arte in tutte le sue forme

INCONTRI è un momento di socialità dedicato alla cultura e a chi ama l’arte in tutte le sue forme. Nato per iniziativa dell’Accademia Caelienses e degli attori della Compagnia del Mulino, è diventato negli anni un appuntamento ricorrente, che si tiene ogni secondo giovedì del mese presso la Biblioteca comunale di Valenzano.

L’iniziativa nasce da un’idea semplice:

- Un palco a disposizione di chi vuole leggere #poesie, #racconti.

- Uno spazio per chi vuole recitare un monologo, fare musica, proporre ad altri le proprie opere artistiche.

- Un luogo a disposizione degli artisti e di chi vuole trascorrere un po' di tempo in loro compagnia.

Per il momento si dovrà fare a meno del luogo fisico in cui incontrarsi, ma non si rinuncerà allo spirito che ha portato a diventare una piccola comunità di appassionati di lettura, teatro, musica, arte.

La cultura è il collante che ci unisce in quanto esseri umani, e in un momento in cui siamo costretti a dilatare le distanze sentiamo ancor più la necessità di essere parte di un tutto.

Per questa ragione INCONTRI NON SI FERMA.

''A partire da giovedì 12 marzo alle 18.30 e fino a che non sarà terminato questo indispensabile momento di isolamento, si potrà INONDARE la pagina web dell’evento con video letture, racconti, monologhi, musica''.

La condivisione delle proposte caricandole al link: bit.ly/IncontriNonSiFerma oppure inviando il materiale video a compagniadelmulino@gmail.com



''Combattiamo la paura a colpi di cultura!''

La Compagnia del Mulino

#iorestoacasa #laculturanonsiferma #IncontriNonSiFerma