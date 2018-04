A Rutigliano l'incontro su "Bullismo e Cyberbullismo: uniti si vince"

L'I.P.A. Bari 1 e l'Anspi San Filippo Neri di Rutigliano organizzano per il 19 aprile 2018 alle ore 18.30 presso il salone parrocchiale un incontro tra genitori, bambini e ragazzi sul tema del bullismo e cyberbullismo. Nell'occasione in anteprima assoluta sarà presentato il trailer del film "Buoni si nasce" del regista Dany D'Attoma accompagnato dallo scrittore e direttore del film Leo Guglielmi e dai protagonisti Lia Cellamare, Antonella Genca, Nicola Capozzi e Pasquale Pascale. L'intento è quello di far intendere a bambini e ragazzi la pericolosità del fenomeno del bullismo analizzando cause ed effetti mettendo in risalto il ruolo della famiglia, delle istituzioni ed associazioni ponendo l'accento sulla nuova normativa sul fenomeno del cyberbullismo.