Incontro con David Lopez, autore del romanzo Fief

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 19 ottobre alle ore 17, l’Alliance française di Bari accoglierà nel ambito del ciclo « Cultivons notre jardin », incontri italo-francese sul mondo di domani organizzati dall’Institut français Italia, lo scrittore David Lopez che presenta il suo romanzo Fief, Quelque part entre la banlieue et la campagne , entre écriture et réalité. « …E Candide dice sì, è proprio così, sai, ma la cosa più importante è coltivare il proprio giardino ». Il primo romanzo di David Lopez, Fief, Seuil, 2017 (Premio Inter e Premio Primoli 2018), pubblicato l’anno scorso, è stato senza dubbio uno dei fenomeni più importanti nel mondo letterario francese degli ultimi anni. Si tratta sia di un’esplorazione molto accurata dell’entre-deux urbano, dei margini e degli interstizi della città, sia delle relazioni tra questa, i giardini, le aree in abbandono, ecc. Il libro, che mostra inoltre un lavoro affascinante sulla scrittura e sull’oralità, verrà discusso in occasione di questa tavola rotonda. In un’intervista per Mediapart, Lopez si presenta così : « Cresciuto da genitori funzionari pubblici […], classe media in una villetta tra i ragazzi di periferia e i borghesi del centro di Nemours. Oggi si parla di suburbano, che è una parola ibrida. Non esiste un termine specifico per designare quest’entre-deux ». Si parlerà della scrittura della città e dei suoi paradossi, delle « giungle » (Fief), cioè i buchi che la natura si scava a volte nella rete urbana, zone indefinite che sfaldano le frontiere tra campagna e città. Dialogano con l’autore Marie-Thérèse Jacquet, Domenico D’Oria e Renaud Lejosne - Guignon. David Lopez leggerà inoltre dei brani del suo libro. Alliance Française Via Marchese di Montrone, 39 70122 BARI Info : 080 521 00 17