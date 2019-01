Incontro con Gino Roncaglia presso la Libreria Quintiliano

Mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 18.00 presso la Libreria Quintiliano (via Arcidiacono Giovanni 9) a Bari si terrà l’incontro con Gino Roncaglia, autore dell’Età della Frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale che dialogherà con il giornalista Stefano Savella. L’evento è organizzato nell’ambito del corso di perfezionamento al lavoro editoriale I mestieri del Libro organizzato dalla Stilo Editrice in collaborazione con la SIAE Sillumina.



OPERA_ Grazie alla rivoluzione digitale e allo sviluppo di Internet è oggi disponibile online una sterminata quantità di risorse e contenuti, molti dei quali utili anche per la scuola, l’apprendimento, la formazione personale e professionale di ciascuno di noi. Nonostante l’enorme complessità orizzontale della rete, questi contenuti sono però in genere granulari e frammentati: la complessità verticale che era tipica della cultura del libro sembra almeno in parte sacrificata. L’età della rete è necessariamente anche l’età della frammentazione? Quali strategie e quali strumenti possono essere usati per favorire una maggiore attenzione alla capacità di costruire e utilizzare – anche in digitale – contenuti strutturati e complessi? Come cambia il ruolo del libro e della lettura nella scuola di oggi e di domani, in cui ogni studente ha in mano anche, e a volte solo, uno smartphone? Gino Roncaglia prova a rispondere a queste domande proponendo, con uno stile sempre chiaro e discorsivo, una visione del digitale e della rete assolutamente originale.