A Spazio 13 l’incontro 'Una donna di scuola: Francesca Marangelli'

Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 17:30, l’Associazione Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV organizza l’incontro “Una donna di scuola: Francesca Marangelli”, presso SPAZIO 13 in via Colonnello de Cristoforis 8 a Bari.

Il percorso “Educhiamoci alla cura” avviato dal Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV nel 2019 affronta diverse tematiche.

L’incontro è incentrato sulla figura di Francesca Marangelli, sulla cura della memoria di una donna che ha attraversato il ‘900 dedicandosi alla cura dell’istruzione come strumento di emancipazione e inclusione.

Intervengono: · Rosalina Ammaturo, docente · Licia Positò, presidente Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV Nata a Conversano nel 1910, è stata preside della Scuola Melo di Bari dal 1954 al 1976. Elegante, colta e coraggiosa, Francesca Marangelli ha prestato attenzione alle questioni di genere e ha introdotto innovazioni metodologiche e organizzative nella scuola.

