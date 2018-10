Al cinema ABC faccia a faccia tra Antonio Decaro e Michele Salomone per l’evento finale della rassegna D’autore D’estate

Venerdì 12 ottobre, alle ore 19.30, il sindaco Antonio Decaro e il giornalista sportivo Michele Salomone saranno protagonisti di uno speciale “faccia a faccia” sul tema “Cinema e Calcio” nel corso della serata conclusiva della rassegna “Serate D’Autore, Puglia d’Essai - Fotogrammi di vita”.

L’occasione per discuterne sarà il film scelto per la serata, considerato un vero e proprio cult movie: “L’allenatore nel pallone”. La pellicola del 1984, diretta da Sergio Martino, è ambientata nel mondo del calcio anni Ottanta, con protagonista Lino Banfi nei panni dell'allenatore Oronzo Canà che, tra mille difficoltà e gag indimenticabili, riesce a mantenere in serie A la sua Longobarda.

Il film si discosta dalle peculiarità del cinema d’essai che caratterizzano la programmazione del Cinema Abc, ma è stato scelto per avvicinare il pubblico al cinema in questo particolare momento e dedicare anche uno spazio alla commedia all’italiana in una serata che si preannuncia frizzante.

La serata vedrà la partecipazione delle atlete e delle dirigenti della Pink Bari Calcio, la squadra di calcio femminile della città che ha raggiunto ottimi risultati grazie alla bravura dell’intero gruppo di lavoro. Per le Pink interverranno la presidente, Alessandra Signorile, e la mister Isabella Cardone, club manager.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino a esaurimento posti, previa prenotazione al numero 080 9644826

“Serate D’Autore, Puglia d’Essai – Fotogrammi di vita”, al Cinema Abc, rientra nelle attività di “D'Autore D'Estate 2018”, il progetto promosso dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, e realizzato da Apulia Film Commission d’intesa con Agis e Anec di Puglia e Basilicata.

Ideazione della rassegna: Francesca Rossini; organizzazione: Annalisa Fiore.