In occasione della giornata mondiale dei diritti delle donne, l’associazione Stargate Universal Service Adv presenta due appuntamenti a Bari. Presso la Facoltà di Giurisprudenza, in p.zza Cesare Battisti, alle ore 9.00, si svolgerà l’incontro dibattito “Donne pugliesi ordinariamente…straordinarie”, che sarà introdotto da Mariella Ragnini de Sirianna. Nel pomeriggio, presso l’Hotel Victor, alle ore 17.00, il filosofo Nicola Ambruoso interverrà nella conferenza “Jane Austen” (come progredire).

