“Tenersi Lasciare” l’evento FB di Comune di Bari e TPP per una nuova partenza del teatro e della cultura a Bari

Si terrà questo pomeriggio, all’interno del teatro comunale Niccolò Piccinni, “Tenersi Lasciare”, l’appuntamento organizzato dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese per celebrare oggi, 15 giugno, una nuova partenza dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. A curare il concept e la regia dell’evento il regista Francesco Carofiglio.

Per l’occasione sul palcoscenico del Piccinni, nel quale sono in corso i lavori per gli adeguamenti previsti all’attuale normativa post emergenza, saliranno i lavoratori ‘invisibili’ dello spettacolo, quelli che normalmente non vanno in scena e non prendono applausi ma senza i quali il teatro non esisterebbe: tecnici, impiegati, maschere e spettatori.

A loro sarà affidata la lettura di alcuni brani - tratti da opere teatrali ma non solo - scelti in virtù dei temi affrontati, che costituiranno lo spunto per una serie di riflessioni tra storia e attualità affidate al dialogo tra l’assessora Ines Pierucci e le giornaliste Ileana Sapone (ufficio stampa TPP) e Maddalena Tulanti (consiglio d’amministrazione TPP).

Di seguito la scaletta degli interventi, affidati a Caterina Valente, Giulia Delli Santi, Francesco Ocelli, Dario Loprieno, Giorgia Delle Foglie e Manuela Vista:

· Prima lettura

Alba Decespedes gennaio 1944 - Comitati di Liberazione

· Seconda lettura

Luigi Pirandello - I sei personaggi in cerca d’autore - didascalia

· Terza Lettura

George Perec - Specie di spazi

· Quarta lettura

Karl Valentin - Lettera d’amore

· Quinta lettura

Anton Čechov - Il Gabbiano - monologo di Nina.

“Tenersi Lasciare” sarà disponibile alle ore 20.30 sulla pagina FB del Comune di Bari, in crossposting @Teatro Pubblico Pugliese.