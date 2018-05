Il futuro di parco Gargasole e il programma “Rigenerazione Creativa”: all’Urban Center l’incontro aperto a tutti

Sabato 19 maggio, dalle ore 10 alle 17, presso l’Urban Center, in via De Bellis, si terrà una discussione sul futuro di Parco Gargasole aperta a tutti i cittadini interessati. Durante l’incontro saranno affrontati i temi legati alle modalità di gestione dell’area pubblica restituita da poco alla cittadinanza e al suo ampliamento, ma anche alla replica di esperienze simili in altri spazi della città attraverso il programma lanciato dall’amministrazione comunale “Rigenerazione Creativa”, in partenza nei prossimi mesi.

L’obiettivo è quello di condividere una riflessione sulle attività nate attorno al Parco Gargasole e le caratteristiche di questo progetto pilota che, di fatto, ha permesso la restituzione di uno spazio pubblico alla città attraverso un approccio dal basso.

Nel corso della giornata, inoltre, si discuterà delle linee guida dei successivi bandi per le attività di animazione e gestione del parco, dei potenziali portatori di interesse nelle attività future di gestione del parco e degli indirizzi per l’attivazione dei patti di collaborazione con cittadini e associazioni e delle modalità tecnico-amministrative per attuarli in tempi brevi.

Gli interessati possono inviare una mail di conferma della propria partecipazione alla mail parcogargasole@gmail.com.

Di seguito il programma dell’incontro:

ore 9.30 - 10.00

registrazione dei partecipanti

ore 10.00 - 10.30

saluti e presentazione dei lavori della giornata: lo stato dell'arte al Parco Gargasole e gli obiettivi del workshop

ore 10.30 - 11.30

“Dalla sperimentazione al progetto - il riuso della caserma Piave a Treviso” con Andrea Mariotto

“Esperienze di Patti di collaborazione in Italia” con Pasquale Bonasora

ore 11.30 - 13.45

workshop “Il futuro di Parco Gargasole” (fase 1) con Andrea Mariotto e Pasquale Bonasora

ore 13.45 - 14.30

Pranzo collettivo

ore 14.30 – 17.00

workshop “Il futuro di Parco Gargasole”(fase 2)

ore 17:00

Chiusura dei lavori: presentazione dei risultati della giornata e conclusioni. Riflessioni di chiusura a cura di Pasquale Bonasora e Andrea Mariotto.

Andrea Mariotto

Laureato in Architettura e dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e Politiche pubbliche per il territorio, svolge attività di consulenza per enti locali, studi professionali e società private nel campo dello sviluppo locale partecipato. È coordinatore del corso di perfezionamento Azione locale partecipata e Dibattito pubblico presso l’Università IUAV di Venezia.

Pasquale Bonasora

Componente del consiglio direttivo e referente regionale per la Puglia di Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà, centro di ricerca fondato nel 2005 con lo scopo di promuovere ricerche e studi in merito al principio di sussidiarietà. Fino al 2016 presidente dell’associazione di promozione sociale “Cercasi Un Fine”. Per l’associazione ha coordinato le attività delle scuole di formazione e ha curato la nascita di una collana editoriale, dal titolo Pubblica Etica, in collaborazione con la casa editrice La Meridiana. Ha operato nel settore della cooperazione sociale, ricoprendo ruoli di coordinatore di struttura e dirigente per alcune cooperative sociali. Dagli anni ‘90 in poi, impegnato nel mondo dell’associazionismo sui temi della formazione politica, della partecipazione, della cittadinanza attiva. Ha ricoperto ruoli di natura politica e rappresentanza istituzionale.