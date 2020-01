"Perché il cuore di questo popolo si è indurito", a Bari l'incontro sul tema della migrazione e del caporalato

Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 16:00, il Centro di servizio al Volontariato San Nicola organizza “Perché il cuore di questo popolo si è indurito”, un incontro su migrazione e caporalato, presso il Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo “Massimo”, in via A. Carrante 13 a Bari.

Introducono l’incontro:

· proiezione del trailer de “Il grido silenzioso” introdotta dagli attori Roberta Gallo e Carlo Costante della Compagnia teatrale Grocà;

· testimonianza di Domenico Giannuzzi, presidente dell’Associazione II viaggio di Namory OdV di Acquaviva delle Fonti.

Intervengono:

· Bianca Stancanelli, giornalista e scrittrice

· Don Vito Piccinonna, presidente della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto e direttore della Caritas Diocesi di Bari-Bitonto

Le parole dell’Evangelista Matteo che Bianca Stancanelli cita nei suoi scritti scuotono tutti noi: “[…] il cuore di questo popolo si è indurito”. È pur vero, dice Don Vito Piccinonna che “Camminiamo in un tempo di complessità e incertezza”.

In occasione dell’incontro parleremo di emarginazione, di diseredati, di persone fragili e fallibili come lo siamo tutti.

I migranti, spesso, sono costretti a percorsi a ostacoli dalla nostra burocrazia; molti di loro, sfruttati dal caporalato, vivono in casolari abbandonati o tendopoli, lavorano in nero, per intere giornate, con paghe da fame.

Le storie e le testimonianze che ascolteremo possono essere semi, come quelli della parabola, che non danno frutto lungo la strada, i sassi o i rovi e che, invece, se cadono sulla terra buona, producono il cento, il sessanta, il trenta per uno.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook del CSV San Nicola al seguente link: https://facebook.com/csvbari