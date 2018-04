”Incontro pittorico e poetico maggio in rosa” con Crescenza Caradonna e Domenico Berardi

EVENTO/INVITO



Presso “La Bottega dei Papi” – Galleria d’arte-

Sabato 12 Maggio 2018 ore 18:30

Via Arcidiacono Giovanni, 50/52

-BARI-

Gli artisti Clara De Cristo e Gianni Castriotta introdurranno la serata

Durante l’INCONTRO PITTORICO e POETICO Maggio in Rosa’

sarà presentato il libro:

‘'Dipingi una poesia con Parole e colori’'

di Crescenza Caradonna e Domenico Berardi



Si parlerà del connubio tra pittura e poesia con illustri ospiti:

dott. Luciano Anelli – giornalista/divulgatore culturale

prof. Nicola Cutino – pres.te onlus Mondo Antico Tempi Moderni

Lilli Maggi – scrittrice

Raffaella Fato – artista/scrittrice

Celestina Carofiglio – scrittrice

Carmen Moschetti – artista

Vito Vik Iorio – artista



Galleria d'Arte

SIETE TUTTI INVITATI

_INGRESSO LIBERO_



INFO/CONTATTI

”LA BOTTEGA DEI PAPI”

e-mail: info@bottegadeipapi.com

tel. 0805614397

Crescenza Caradonna

e-mail: cresy.caradonna@gmail.com