Malattie reumatiche e polmoni, a Bari un incontro formativo con i pazienti aperto a tutti

L’associazione APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare organizza a Bari, il 5 febbraio, dalle ore 15.00 in poi, presso il Padiglione Morgagni del Policlinico, un incontro informativo incentrato sulla correlazione tra malattia reumatica e apparato respiratorio.

I polmoni sono frequentemente implicati in corso di malattie reumatiche, in particolare di Malattie del Tessuto Connettivo come l’Artrite Reumatoide e la Sclerosi Sistemica.

Un approccio multidisciplinare alle patologie autoimmuni sistemiche è pertanto auspicabile al fine di garantire la precocità della diagnosi.

L’incontro potrà costituire un’utile base di approfondimento specifico a beneficio dei pazienti

L’ingresso è libero.