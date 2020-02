Incontro pubblico 'Disabili Attivi' presso il comune di Noicàttaro

L’evento in oggetto, rientra in una programmazione di INCONTRI PUBBLICI che l’Associazione “DISABILI ATTIVI”, sta organizzando in alcuni Comuni della Regione Puglia, durante i quali verranno esposti gli obiettivi ed i contenuti del Protocollo di Intesa stipulato il 25.11.2019, con il Garante delle persone con disabilità della

Regione Puglia, Dott. Giuseppe Tulipani, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale

della Puglia, Mario Loizzo.

In questi incontri, ai quali sarà presente il Dott. Giuseppe Tulipani, saranno invitati i Sindaci o loro delegati dei Comuni limitrofi.