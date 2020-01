All’Istituto dei Missionari Comboniani di Bari l'incontro sul tema “Saper gestire stress, ansia e attacchi di panico in maniera naturale”

Mercoledì 15 gennaio all’Istituto dei Missionari Comboniani di Bari, all’interno delle iniziative della RCU Picone Poggiofranco, si terrà un evento culturale sul tema “Saper gestire stress, ansia e attacchi di panico in maniera naturale”, a cura del naturopata Gianluca Lombardi.

Questo evento, che avrà inizio alle 18:30 e la cui partecipazione è gratuita, è il primo di una serie di appuntamenti, che si terranno nel 2020, incentrati sul benessere. Mira a fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per il raggiungimento di un benessere corporeo, mentale ed emotivo. Tali elementi sono utili ad affrontare la società odierna, tanto frenetica, competitiva e individualista, nella quale non è difficile perdere il proprio equilibrio psico-fisico e ritrovarsi a dover fronteggiare un malessere endocrino, umorale, organico e biologico, imprevisto e non voluto.

La naturopatia, insieme di pratiche di medicina alternativa, è una via che conduce alla salute in maniera naturale, stimolando la nostra capacità innata di autoguarigione e ritorno all’equilibrio, ovvero l’omeostasi, ottenendo così grandi risultati con piccole ma importanti correzioni, soprattutto nell’alimentazione e abitudini di vita. Gianluca Lombardi, specialista di questo ambito, spiegherà in un paio di ore circa come affrontare l’ansia e come essa può essere addirittura trasformata in risorsa. Sarà quindi spiegato come imparerete ad ascoltare il proprio corpo e sintonizzarsi con esso e con le sue esigenze primarie, sciogliendo le tensioni e i blocchi emotivi che ne derivano.

Per partecipare a questo appuntamento bisognerà accreditarsi, gratuitamente, all’indirizzo internet https://forms.gle/TUBsiCAZgjvncP9h8.

Istituto dei Missionari Comboniani – via Giulio Petroni, 101 - Bari

Info: 3805297662

Inizio evento: 18:30