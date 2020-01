All'Urban Center l'incontro “Sulle orme di San Michele” sull'itinerario culturale e paesaggistico micaelico

Nell’ambito del progetto “Urban Center di Bari come casa della partecipazione”, finanziato dalla Regione Puglia, ai sensi della legge sulla partecipazione (L.R. n. 28/2017), si terrà giovedì 16 gennaio, dalle ore 15.30 alle 19.30, all’Urban Center in via De Bellis, un incontro sul tema “Sulle orme di San Michele”.

L’iniziativa è stata proposta nel corso del confronto pubblico tra cittadini e pubblica amministrazione tenutosi a fine 2019 con l’obiettivo di definire un programma di eventi condiviso sui temi delle trasformazioni urbane e territoriali e del patrimonio materiale e immateriale.

L’associazione “Le vie di San Michele” ha così organizzato l’evento pensato per divulgare la conoscenza dell’itinerario culturale micaelico e per valorizzare le aree naturalistiche e i numerosi monumenti di pregio storico e architettonico consacrati al culto religioso di San Michele Arcangelo.

Recentemente, infatti, anche in Puglia si è sviluppata una forma di cammino esperienziale che collega il parco nazionale dell’Alta Murgia e quello del Gargano con altri parchi del sud Italia. Il percorso, travalicando i confini regionali, ha delineato una rete significativa promuovendo il turismo religioso, culturale e sportivo e collegandosi con vari itinerari, tra cui quelli del Pollino, della Sila, della Sicilia e quello materano. I diversi cammini formano una rete europea che vuole essere un ponte che accomuna i territori italiani e stranieri che hanno le stesse consuetudini basate sui riti religiosi e sull’enogastronomia.

L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire aspetti inerenti la tutela del paesaggio, l’educazione ambientale e la biodiversità, nonché il significato e il ruolo dell’alimentazione e dell’economia circolare quale elemento pregnante dell’identità culturale e religiosa delle diverse popolazioni.

All’evento parteciperanno l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli e numerosi esperti e relatori.

Per ulteriori informazioni: www.leviedisanmichele.org; urbancenter@comune.bari.it.