Alla Feltrinelli di Bari 'Territorio, sapori, emozioni'

Un ciclo di eventi, ideato da Orazio Sinigaglia in collaborazione con la testata giornalistica Sì Puglia, in cui selezione e valorizzazione sono le parole chiave per sostenere l’eccellenza della produzione agro-alimentare pugliese. Focus tematico della serata: la birra artigianale. Come si produce, come si abbina a tavola, curiosità e simpatici aneddoti. Ospite l’azienda I Peuceti. Moderatrice, la giornalista Mariateresa Amoruso. Prevista la partecipazione di Daniela Mazzacane, giornalista Telenorba.