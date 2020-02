Incroci e storie: il tesoro della contessa

Finalmente ritorna ad animare il nostro centro cittadino “Il Tesoro Della Contessa”, il gioco a squadre pensato per scoprire la città di Mola di Bari e i suoi gioielli nascosti tra le strade e le storie delle famiglie che l'hanno resa maestosa e intrigante, ovvero i #Noya e i #Roberti!



Come ci si iscrive:

- Compilando l'apposito modulo disponibile sulla pagina Facebook e Instagram della Pro Loco Mola di Bari

https://forms.gle/wemiXpGXMuozQnPL7



- Mandando messaggio Whatsapp al numero 3403577498, indicando un nominativo e il numero dei partecipanti



Quanto costa il gioco:

Il gioco prevede una quota di partecipazione di 8 euro a persona, comprensiva di una consumazione presso il Gran Caffè Moderno!

‼#PROMOSQUADRA‼: la prenotazione di un gruppo di 4 persone prevede la riduzione di 2 € su ogni ticket!



Sei pronto agente?

Impegnati in questo Addestramento!

Svela il mistero della Contessa Vaaz!

Risolvi il tuo primo caso da Detective!