'Indifesa', Bari a favore della promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze, la Città metropolitana di Bari ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Indifesa” per la promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze promossa dalla fondazione Terre des Hommes.

Giovedì 11 ottobre, sulla facciata del palazzo della Città metropolitana, sul Lungomare Nazario Sauro, sarà esposto uno striscione arancione, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione.

Lanciata l’11 ottobre 2012, in occasione della prima Giornata mondiale per i diritti delle bambine, con il dipartimento per le Pari opportunità del Governo italiano, “Indifesa” ha messo al centro la promozione dei diritti delle bambine, con interventi volti a prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione di genere, ma anche il bullismo e il cyberbullismo.

La campagna punta i riflettori, inoltre, sulle bambine che vivono in zone di guerra e sulle emergenze migratorie che ne conseguono, per proteggerle e tutelarne i diritti fondamentali dalla salute, allo studio, alla libertà.

Info: www.indifesa.org