Individuo, famiglia e comunità: dibattito all'Università

Si è concluso venerdì scorso il seminario giuridico organizzato dalle associazioni “UniVerso Studenti” e “Il Commentario Del Merito” con il patrocinio e supporto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ordine degli Avvocati di Bari. Il dibattito è stato presieduto dall’Avvocato Paolo Iannone, esperto e cultore della materia in “Diritto di famiglia” presso la facoltà di giurisprudenza dell’Ateneo barese nell’ambito della cattedra tenuta dal Professore Domenico Costantino, altro illustre relatore che ha preso parte al convegno, il quale si è confrontato sul tema con il Dott. Francesco Federici (Consigliere della Corte di Cassazione) e il Professore Giuseppe Moro (docente di Sociologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari). In tale ottica magistrati e avvocati si sono confrontati sul tema con docenti universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro analizzando le ultime rilevanti novità in materia, tra cui i nuovi criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, oltre ad analizzare gli aspetti sociologici. Al termine di tutte le relazioni si è aperto il dibattito con numerose questioni sollevate dal pubblico presente al convegno.