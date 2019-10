Indovina chi viene a cena?

Arrivano a Bari Gli Scemifreddi Cabaret Con Gelato, il trio comico più originale della Puglia! Gli Scemifreddi stupiscono per una comicità originale e fresca, ispirata alla grande suggestione del teatro muto e rinnovata nella mimica con trovate comiche fantasiose ed imprevedibili.

Un Cabaret fresco e immediato per un Venerdì all'insegna del Buonumore.



Due le formule per la Serata:

- Spettacolo di Cabaret con Drink a scelta e Pettule Euro 15

oppure

- Cena Spettacolo Cabaret Euro 25

(Antipasti/Primo/Dessert/vino)



Info e prenotazioni 333 7845761