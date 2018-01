"La Befana dell'Amiu" in corso Vittorio Emanuele: doni per i piccoli cittadini che differenziano i rifiuti

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 10 alle 13, gli operatori dell’AMIU accoglieranno i piccoli cittadini in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del palazzo dell’Economia, per festeggiare insieme l’arrivo della Befana.

Ogni piccolo cittadino che si recherà presso il presidio allestito dall’azienda comunale con un rifiuto da differenziare riceverà in dono un gadget, una scopina o un piccolo bidoncino, rigorosamente targati Amiu, accompagnato da un sacchetto di cioccolatini.

La manifestazione ha come intento quello di lasciare ai bambini della città un regalo, in tema con l’Epifania, per ogni piccolo rifiuto da loro prodotto, una carta di caramella, un fazzolettino, una bottiglietta d'acqua, che butteranno nei raccoglitori posizionati in loco. Lo scopo è far comprendere ai bambini che non gettare rifiuti per terra fa bene alla città e anche a loro. Far acquisire una maggior consapevolezza degli effetti positivi di una corretta differenziazione dei rifiuti per incidere positivamente sui comportamenti e sugli stili di vita dei cittadini di domani.