A Bari la manifestazione ‘Accendi d’Oro, Accendi la Speranza’

Giunti alla nuova edizione della Campagna di Sensibilizzazione ‘Accendi d’Oro, Accendi la Speranza’, promossa a livello mondiale da Childhood Cancer International in occasione del ‘Settembre d’Oro dell’oncoematologia pediatrica”, al fine di riconoscere apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei bambini e dei teenager, difendere i loro diritti e quelli dei caregiver, FIAGOP Onlus sarà impegnata sul territorio italiano in attività di sensibilizzazione delle Istituzioni, del grande pubblico sulle problematiche dell'Oncoematologia Pediatrica.

In Italia sono circa 2.200 le nuove diagnosi ogni anno, un bambino su 5 non ha una terapia disponibile, i due terzi dei guariti saranno soggetti a pesanti effetti collaterali a lungo termine causati dal trattamento subito: almeno il 50% dei farmaci usati per combattere la malattia non è autorizzato per l’uso pediatrico.FIAGOP Onlus è la Federazione Italiana che rappresenta gran parte delle Associazioni di Genitori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnate a sostenere i bambini e gli adolescenti colpiti da cancro e le loro famiglie durante il lungo e difficile percorso della malattia. La Federazione è membro fondatore della Rete Internazionale CCI www. childhoodcancerinternational. org, fa parte di gruppo Pan-europeo di Associazioni di genitori e fondazioni no-profit denominato Unite2Cure www. unite2cure.org e collabora con AIEOP l’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica www.aieop.org

Al fine di “ACCENDERE” l’attenzione su queste problematiche, nel mese di settembre, in Italia come in tutto il mondo, saranno illuminati d'oro monumenti, punti iconici e luoghi d'interesse. Sulla rete potrete facilmente trovare immagini di edifici illuminati, riferite a precedenti edizioni dell’iniziativa.

Il Comune di Bari, da sempre vicino alla nostra associazione, A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo, federata alla FIAGOP, ha predisposto l’illuminazione della Fontana di Piazza Moro, situata nei pressi della Stazione Centrale dal 23 al 29 settembre 2019. Nella stessa settimana l’A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo predisporrà eventi nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, in cui,con l’ausilio delle nostre instancabili volontarie, verranno consegnate delle cartoline di sensibilizzazione e dei tatuaggi rimovibili da applicare sulle mani dei nostri piccoli pazienti e dei loro familiari, oltre che dei medici e del personale infermieristico.