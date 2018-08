Balera Bembè e Dj Set, a Ruvo di Puglia la rassegna di musica e ballo per tutte le età

il 18 agosto a partire dalle ore 20 in Piazza Dante, secondo appuntamento con Balera Bembè e Dj Set! Musica dal vivo e ballo per un pubblico di tutte le età nella piazza più frequentata d’estate nella nostra città. Sul palco Paolo Pace, voce, flauto traverso e sax, Pietro Lomuscio, pianoforte e fisarmonica, Paolo Montaruli al basso e Tommaso Scarimboloalla batteria.

Dopo la Balera, spazio al Dj set con la musica di The Vinyl Breakfast Club.

Non dimenticate il dresscode per le grandi occasioni.

Prossime date

26 agosto Piazzetta Le Monache

Scopri il programma completo di Innesti qui https://goo.gl/rnNvGQ