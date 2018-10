Il giornalista Natale Cassano presenta "Inseguire un Fantasma" a “Cassano d’autore per infinito 200”

“Inseguire un fantasma” di Natale Cassano è il titolo del nuovo libro del giovanissimo giornalista barese che sarà presentato giovedì 11 ottobre alle 19.30 nel caffè Principe di piazza Moro a Cassano delle Murge (BA), in occasione del settimo appuntamento di “Cassano d’autore per infinito 200”, iniziativa promossa dal comune di Cassano delle Murge in collaborazione con altre realtà culturali del territorio.

La rassegna culturale, giunta alla seconda edizione, quest’anno è dedicata al bicentenario della composizione della famosissima lirica “L’infinito” di Giacomo Leopardi.

Ad omaggiare l’importante evento anche Natale Cassano, scrittore e giornalista, già ospite della rassegna letteraria cassanese con il romanzo “La storia che non ti ho raccontato” in occasione della prima edizione di “Cassano d’autore”.

L’autore dialogherà con la giornalista Francesca Marsico e racconterà la sua nuova fatica letteraria che veste gli intriganti colori di un thriller dalle appassionate note pugliesi.

Ad impreziosire la serata le performance musicali dei giovani talenti cassanese Giuseppe Campanale e Giuliano Solazzo, che per l’occasione si esibiranno con brani inediti e accompagneranno Costanza Percoco, voce narrante, che donerà al pubblico piccoli assaggi del thriller in salsa barese.

Appuntamento a giovedì, 11 ottobre, ore 19 e 30, nel caffè Principe. L'evento è a ingresso gratuito.