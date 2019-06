Natale Cassano presenta il suo thriller 'Inseguire un fantasma' ad Adelfia per 'Domani è...festival'

Inizia una nuova estate di presentazioni per Inseguire un fantasma, il nuovo thriller del giornalista barese Natale Cassano, edito dalla Eretica Edizioni, dopo il successo del suo romanzo d'esordio, 'La storia che non ti ho raccontato' (2017). Dopo il tour nelle migliori librerie pugliesi, sabato 22 giugno l'autore porta le atmosfere noir della sua opera nel centro storico di Adelfia (Bari) per l'edizione 2019 della rassegna Domani è...festival, organizzata dall'associazione Arte Sonante.

A partire dalle 18 l'autore sarà presente nella postazione dedicata in Porta Gironda, nella zona dell'Arco dell'Orologio. Previste letture musicate del thriller per i presenti e firmacopie per tutta la serata. La rassegna è a ingresso libero e porta nel borgo barese un mix artistico, che vede mischiarsi letteratura, pittura, fotografia e musica. Scheda tecnica di “Inseguire un fantasma” di Natale Cassano Titolo: Inseguire un fantasma Genere: Thriller Autore: Natale Cassano Casa editrice: Eretica Edizioni pp. 154

Sinossi

Come cambierebbe la tua vita se tutto d’un tratto quello che sapevi del tuo passato si rivelasse un’enorme bugia? Giovanni Corsetti, cinico pubblicitario di successo trasferitosi a Milano fin dall’università, lo scopre dopo la morte dell’anziano padre Andrea. Per partecipare ai suoi funerali Giovanni torna a Bari, la città dove è cresciuto, e scopre che il parente gli ha lasciato in eredità una ricca collezione di quadri. Grazie a quell’eredità Giovanni e la sorella gemella Clara scopriranno una nuova verità riguardo alla loro madre tedesca, Linda, di cui non avevano più avuto notizie in seguito al suo ritorno in Germania per disintossicarsi dalla dipendenza di eroina. Una storia che si rivela falsa, visto che la sua fuga è invece legato a quelle tele. Per scoprire la verità sul suo passato e su quell’eredità Giovanni viaggerà per l’Europa insieme alla sorella gemella Clara, da Milano a Londra. E ad attenderlo alla fine del viaggio ci sarà una sorpresa che mai avrebbe immaginato di trovare. Una girandola di colpi di scena per un romanzo noir dal ritmo serrato, capace di rivelare nuove verità ad ogni pagina. Una storia sviluppata tra due epoche molto diverse, che abbraccia la storia del Gruppo Gehlen, un movimento di spionaggio nato durante la Seconda Guerra Mondiale su impulso del disertore tedesco Reinhard Gehlen. Il generale a capo dell'intelligence militare tedesca che operava sul fronte russo, scelse infatti di allearsi con gli americani ed effettuare operazioni di spionaggio antisovietico nel bel mezzo della Guerra Fredda. Un commando di sovversivi, che vide tra le sue fila anche diversi ex partigiani italiani; un importante tassello di quel passato che Giovanni sta ostinatamente cercando di portare alla luce e che lo porterà a mettere in pericolo la vita di tutte le persone a cui vuole bene.

Biografia dell’autore

NATALE CASSANO è nato a Bari nel 1989. Giornalista professionista dal 2015. Negli anni ha collaborato con diverse testate, tra cui i tg dell’emittente televisiva Mediaset. Attualmente collabora con il quotidiano La Repubblica - Bari e con il sito d’informazione BariToday. Inseguire un fantasma è il suo secondo romanzo, pubblicato dopo l’esordio letterario con La storia che non ti ho raccontato (2017).