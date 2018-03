ll metal internazionale approda al Demodè con gli scandinavi Insomnium, special guest gli svedesi Tribulation

Il metal internazionale approda a Bari. Per la prima volta al Sud Italia, i finlandesi INSOMNIUM porteranno al Demodè Club il death metal melodico che li ha resi famosi in tutto il mondo; special guest dell’evento la band svedese TRIBULATION, un altro esordio al Sud Italia in una grande metal night promossa da RocKcult, A Desert Odyssey e Testudo Eventi, in collaborazione con Bagana Rock Agency e Demodè Club.

L’appuntamento per gli amanti delle sonorità nordiche è sabato 27 marzo , apertura porte alle 20:30, inizio concerto alle 21:45. Biglietti in prevendita nel circuito bookingshow (13 euro + 2 di diritto di prevendita), Ticket disponibili anche il giorno dell’evento al botteghino a 18 euro . Info: www.rockcult.com o 347/6873864.

Gli Insomnium, band nata a Joensuu in Finlandia, attiva dal 1997, ha segnato gli anni Duemila con il proprio sound malinconico con venature progressive. Quella barese è una delle tre date italiane del “Winter's Gate European Tour” (Part 2), in cui gli scandinavi presenteranno il loro settimo e ultimo epico concept album “Winter's Gate” (uscito a settembre 2016), arricchendo il loro live show di brani come “Where the Last Wave Broke”, “Weather the Storm” e la bellissima “While We Sleep”, estratti dalla loro ventennale discografia.

“Winter’s Game” è un album concettuale costituito da una singola suite di 40 minuti e racconta di "un gruppo di vichinghi che si è messo alla ricerca di un'isola favolosa ad ovest dell'Irlanda, nonostante l'infido inverno che si avvicina”, da una short story scritta dal cantante e bassista della band Niilo Sevänen. Gli Insomnium sono Niilo Sevänen (voce, basso), Ville Friman (chitarra),Markus Vanhala (chitarra) e Markus Hirvonen (batteria).

Special guest della serata saranno gli svedesi Tribulation, una vera chicca per gli amanti del gothic rock, influenzato da atmosfere black metal, un connubio inaspettato che prende forma nelle splendide composizioni della metal band scandinava. Dal death metal dei primi Duemila alle sonorità sperimentali degli ultimi anni, che incorporano elementi darkwave, progressive ed heavy metal, i Tribulation approdano all’ultimo album “Down Below”, uscito lo scorso 26 gennaio per Century Media, e che verrà presentato per la prima volta al Sud Italia il 27 marzo.

