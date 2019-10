Intaglio di Zucche a Gravina in Puglia

Vuoi scoprire da solo/a o con il tuo bambino/a come intagliare la zucca in poche e semplice mosse?



IMPORTANTE

PORTA CON TE la TUA ZUCCA

* ATTENZIONE * SVUOTATA



- un cucchiaio

- un coltello da cucina

- un pennarello nero cancellabile



Il corso è aperto a tutti,

Adulti e bambini dai 5 anni anni in sù!

Per i minori è' indispensabile la presenza di un adulto in quanto si farà uso di arnesi taglienti.

E’ previsto un contributo volontario di 10 euro a persona o a bambino/a e di 6 euro per i fratellini che partecipano al laboratorio.

Il numero di posti è limitato pertanto è necessario comunicare la propria adesione contattando il numero 347 6533904 o scrivendo un messaggio su facebook

Vi aspettiamo

Domenica 27 ottobre

alle ore 17.00

presso la Pro. Loco di Gravina in Puglia - Piazza Plebiscito 6



Il corso è tenuto da Alba Nardone che collabora con le scuole organizzando favole animate, laboratori e attività creative. Vivendo negli Stati Uniti la sua esperienza si è arricchita maggiormente con nuovi e stimolanti metodi educativi.