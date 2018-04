International jazz day - "Pino Pichierri jazz trio" a Conversano

Lunedi 30 Aprile 2018, in occasione dell’ International Jazz Day, la Giornata Internazionale del Jazz promossa dall’UNESCO nel 2011 , nata da un’idea del pianista e ambasciatore Herbie Hancock, l’Associazione Musico- Culturale “Suoni dal Castello” organizza, presso “Masseria Montepaolo Dimora di Charme” a Conversano, il concerto del “Pino Pichierri Jazz Trio” , formazione musicale di grandissimo prestigio, che darà vita al suo progetto “C’era una volta il Jazz” .



Suonare jazz tradizionale al giorno d’oggi è una scelta che può essere determinata da diverse motivazioni: il coraggio, la passione, l’incoscienza: nel caso del Pino Pichierri Trio questi elementi ci sono tutti, unitamente a una robusta dose di voglia di divertirsi, di divertire e, possibilmente, di suscitare emozioni con una musica che, pur legata ad un preciso momento della vita americana, continua a sfoderare innumerevoli potenzialità di “entertainment” (e, talvolta, anche in qualcosa di più serio) in tutto il mondo.



Il repertorio, formato in massima parte da standards del jazz tradizionale, spazierà anche in altri ambiti; ad alcuni classici di Gershwin ed Ellington si affiancano anche temi di famose colonne sonore dei film e dei musical e rivisitazioni di brani provenienti dalla musica leggera italiana degli anni ’40 e ’50.



Nel Trio , il lavoro solistico viene svolto per la maggior parte dal clarinetto e dal sax soprano di Pino Pichierri, sulla base ritmico-armonica fornita dal Tenor Banjo di Renzo Bagorda e dal contrabbasso di Giampaolo Chiarella.

Pino Pichierri, diplomato in clarinetto con il massimo dei voti a Taranto con il Maestro Amleto Tardio, intraprende la carriera concertistica in qualità di solista e come elemento di vari gruppi orchestrali. Si abilita all’insegnamento con il massimo punteggio e si specializza nella didattica. Insegna nella scuola media statale “Papa Giovanni XXIII” di Sava (TA).



http://www.pinopichierri.com/



Una serata da non perdere per tutti gli amanti della musica di qualità.



Tutte le informazioni

La serata avrà inizio alle ore 20.30

CONCERTO e APERITIVO DI BENVENUTO

Ticket Euro 15,00

Indispensabile la prenotazione - POSTI Riservati

Infoline “Suoni dal Castello” - 339 6278928 – 329 0158073



MONTEPAOLO DIMORA DI CHARME

70014 Conversano (BA), C.da Montepaolo 2



https://www.montepaolo.it/

Gallery