Il 27 e 28 settembre dalle 19, arriva ad Eataly Bari l'International Wine & food Festival... un giro del mondo tra vini e cibo.

In collaborazione con Sommelier Ais Bari.



Wine:

Francia

- Bordeaux Reserve | Chateau Pay La Tour - € 4

- Brut SA | Billecart Salmon - € 6

- Chablis 1er Cru Montmains | Domaine du Plessis - € 6

- Pinot Noir | David Duband - € 5



Libano

- Musar Jeune | Musar - € 5

- Musar Jeune bianco | Musar - € 5

- Musar Jeune rosato | Musar - € 4



Portogallo

- Madeira Cossart Bual 5 an | Madeira - € 5

- Porto Tawny | Quinta De La Rosa - € 4



Spagna

- Bo2 Varetuo Tempranillo | Bodega Barrano - € 4



Slovenia

- Puro Rose | Movia - € 5

- Ribolla | Movia - € 5



Germania

- Riesling Troken | Stefan Muller - € 4

- Schieferterrassen | Heymann Lowenst - € 6



Armenia

- Rosso Karasi | Zorah - € 5

- Bianco Voski | Zorah - € 5



Italia

- Barolo vino libero | Borgogno - € 6

- P.R. Brut | Monte Rossa - € 5

- Rosso "Il Vescovo" | Terre di San Vito - € 4

- Grappoli del Grillo | De Bartoli - € 5



Food:

Argentina

Brasile

In collaborazione con Associazione Culturale Origens



Calice e pettorina €2



''Ed il 27 ospiteremo e ci divertiremo con gli amici di Orecchiette Swing''