International women day Bari

L'arte è un mondo speciale che riesce nel tempo a esprimere i sentimenti e le diverse condizioni degli individui. L'arte può assumere diversi espedienti per farsi conoscere e per aiutare noi stessi a conoscerci meglio. Sensoltre è un percorso artistico senza barriere tra quadri tattili (pittosculture a cura dell'artista pugliese Giovanni Pedote) nati per essere toccati e ascoltati con un racconto immaginato e la tecnologia NFC di Informatici Senza Frontiere Onlus. Nasce nel 2013 a Bari e diventa nel 2014 una mostra itinerante per consentire a vedenti e non vedenti di accostarsi ugualmente all'arte. Ogni quadro viene esplorato in autonomia dal visitatore lungo un percorso guidato così da ridurre i limiti personali alla libera esplorazione dell'opera raccontata in cuffia con voce e musica. In questi anni di mostra, in qualità di curatrice, ho registrato i più diversi approcci dei visitatori da Nord a Sud e di generazione in generazione. Al termine del percorso resta un messaggio di speranza e un motivo di riflessione su alcune tematiche cruciali della società odierna. Nel 2018 con l'associazione ISF onlus abbiamo partecipato a un bando nazionale di ENEL cuore per portare la mostra nelle scuole italiane e far realizzare quadri tattili dagli stessi ragazzi con l'obiettivo di conoscere da vicino la disabilità e lavorare insieme a un'idea di città oltre la vista. Vorrei raccontare l'importanza inclusiva che offre la mostra Sensoltre soprattutto oggi in una società frenetica cui il covid ha in qualche modo imposto di fermarsi e rallentare il ritmo. Sensoltre non è una semplice mostra artistica ma un'esperienza da vivere per conoscere meglio noi stessi e comprendere il prossimo.



Emanuela Ferri: Curatrice per Informatici Senza Frontiere Onlus della mostra itinerante Sensoltre, percorso al buio tra quadri tattili senza barriere. Autrice di "Corrispondenze tra le arti", saggio sulle diverse forme di collaborazione tra arti diverse dal '900 ad oggi (Aga editore, 2015) e del racconto "Sensoltre Sei Tu - espressioni artistiche in gioco per una didattica dell'inclusione" (Aga editore, 2018)



Tecnologia, dati e storytelling - Giovanna de Vincenzo



Modellare, creare, interagire e comunicare con strumenti innovativi. Vedremo insieme delle applicazioni in R, Shiny e Tableau Public per il data storytelling. Questi strumenti permettono di creare visualizzazioni dinamiche e interattive per raccontare la storia dei vostri dati. Vi mosterò cosa questi strumenti sono in grado di fare e come sfruttarli al massimo del loro potenziale (a costo zero!).



Giovanna de Vincenzo: Data scientist di Infocamere, cofounder di R-Ladies Bari e data visualization lover.

Dopo la laurea in Economia, ha frequentato un Master in Data Science e ha scoperto la sua vera passione: raccontare i dati. Specializzata in R, data analytics e data visualization, ha ottenuto di recente la certificazione come Tableau Desktop Specialist. Nel 2018 ha fondato la community delle R-Ladies Bari, un gruppo locale che si rifà a RLadies Global, un’organizzazione internazionale non-profit con circa 60.000 membri in 46 diversi paesi del mondo. Lo scopo dell’organizzazione è di promuovere diversità ed equità di genere nella comunità di utenti di R. Questo il suo credo: limiti e clichè non esistono se c'è passione e motivazione in quel che si fa.



Appuntamento online il 25.06.2020 alle ore 18.30

E-Tickets: https://bit.ly/2UMjBa2



Programma:

18.20 Presentazione evento, GDG e WTM Bari

18.30 Un racconto in un quadro - Emanuela Ferri

19.10 Tecnologia, dati e storytelling - Giovanna de Vincenzo

19.30 Infrastructure for ML Applications - Natalie Pistunovich (talk in inglese)

20.10 Chiusura





Partecipazione gratuita previa iscrizione su meetup: https://www.meetup.com/it-IT/GDG-Bari/events/271035758/