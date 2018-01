La compagnia Dadotratto in scena al Teatro Forma con "Interno a New Orleans"

Sabato 3 febbraio, al teatro Forma di Bari, la Compagnia del Dadotratto porterà in scena “Interno a New Orleans”, riadattamento della regista Ebe Guerra di uno dei testi teatrali più rappresentati della seconda metà del Novecento, “Un tram che si chiama desiderio", opera del drammaturgo statunitense Tennesse Williams del 1947, resa famosa dalla celebre versione cinematografica con Marlon Brando e Vivien Leigh.

Mutando lo spazio ed il tempo, il lavoro di Ebe Guerra ripropone la storia originaria in una ambientazione, quella di un ghetto di Varsavia all'indomani dell'invasione tedesca, che risulta del tutto naturale, senza alcuna forzatura. In questa pièce, New Orleans rappresenta una metafora della fuga dal dolore che tutti i personaggi vivono a loro modo.

Ad un contesto completamente disastrato, si contrappone la voce di Paola Arnesano, special guest nel cast di attori della compagnia, che rievoca il sogno di una situazione migliore, nella quale un'apparizione onirica esegue, con la sola voce, brani stupendi.

L’opera ricca di momenti diversi tra loro è enfatizzata dalle scenografie realizzate da Damiano Pastoressa e Giovanna Rocchetti, che richiamano il dipinto di E. Hopper, Nighthawks. Le ricerche musicali sono state ancora una volta curate da Gianni Ciardo.

In scena, oltre a Paola Arnesano, ci saranno Germana Genchi nel ruolo di Blanka e Alessandro Volpe in quello di Konrad, protagonisti della storia, e ancora Lucy Mariani, Paolo Spezzati, Valeria Iannone, Paola Morrone e Michele Grossi.

Teatro Forma – Via Fanelli, 206/1 – Bari

Infoline: 0805018161 – 3400858062

Inizio spettacolo: ore 21:00