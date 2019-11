Presentazione de “L’intestino in testa” del Professor Moschetta al Libro Possibile Winter

Perché l’intestino è assimilabile a un vero e proprio “secondo cervello”? Lo spiegherà il Professor Antonio Moschetta, nell’ambito della presentazione del suo libro “L’intestino in testa” (Mondadori) al Libro Possibile Winter. L’incontro si terrà martedì 26 novembre, h. 18, nella sala consiliare del Comune di Cellamare.

Interverranno: il sindaco Gianluca Vurchio, l’assessore alla cultura Eliana Zammataro, la dirigente scolastica dei Licei Cartesio di Triggiano Maria Morisco, la coordinatrice del dipartimento di scienze naturali Vincenza Minielli e la direttrice artistica del Libro Possibile Rosella Santoro. Dialogheranno con l’autore gli studenti dei Licei Cartesio.

Antonio Moschetta è stato allievo del Premio Nobel Al Gilman, all’Howard Hughes Medical Institute di Dallas, Texas. È attualmente ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina all’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Autore di numerose pubblicazioni, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

Al Libro Possibile Winter, con il suo libro “L’intestino in testa” (Mondadori), il Professor Moschetta spiegherà il ruolo fondamentale di quest’organo per il benessere complessivo della persona. Non solo fisico ma anche psichico, perché “l’intestino – dice l’autore – è paragonabile a un vero e proprio secondo cervello, ricco di neuroni che inviano e ricevono segnali in una fitta e complessa rete di comunicazione con quelli celebrali. Ed è per questo che la sua attività ha effetti non solo sulle funzioni digestive, ma persino sulle emozioni e sul comportamento degli individui”. Non potranno mancare, poi, riferimenti all’alimentazione e alle dirette conseguenze sulla salute. Il Professore smonterà pregiudizi e falsi miti su “celiachia” e “intolleranze”, rimarcando la necessità di affidarsi a specialisti e di evitare diagnosi “fai da te”.

La corretta informazione è alla base di un corretto stile di vita.

Appuntamento, quindi, martedì 26 novembre, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Cellamare, con il Professor Antonio Moschetta, per la presentazione del suo libro “L’intestino in testa” (Mondadori). Ingresso libero.