Al Teatro Rossini in scena una storia d’amore tra tre attori ed un pubblico con lo spettacolo "Intimità"

Questo lavoro racconta una storia d’amore tra tre attori ed un pubblico. Per farlo esplora il rapporto che li lega. L’ineluttabile stato di dipendenza per cui gli uni non possono esistere senza gli altri. Si va così alla ricerca di un equilibrio tra le rispettive disponibilità a lasciarsi sorprendere, comprendere, ascoltare. Una confessione in piena regola, una messa a nudo sincera, che ci tocca e ci diverte.

Intimità

regia di Lorenzo Maragoni

con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin

regia LORENZO MARAGONI

Menzione speciale al Premio Scenario 2017

A Gioia del Colle, Teatro Rossini