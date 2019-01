A Bari la corsa/camminata di beneficenza “Io corro con Colino winter edition”

L’appuntamento con la corsa/camminata è fissato domenica mattina alle ore 9.30 con partenza alle 10.00 da via Sparano 143, in corrispondenza con l’attività commerciale My Day. Il percorso proseguirà in piazza Chiurlia, strada dell’Intendenza, via Boemondo, via Pier L’eremita, via Venezia per concludersi di nuovo in via Sparano.

Si potrà partecipare alla corsa semplicemente donando qualcosa: non solo una somma di denaro ma anche giocattoli, una calza della befana, un qualsiasi dono pensato per i bambini delle due comunità.

I proventi dell’iniziativa serviranno ad acquistare del latte per neonati, espressamente richiesto dalla comunità educativa “Villa Madre Arcucci” della Congregazione Suore de Lo Spirito Santo e dei giocattoli per la Casa Accoglienza Minori “Annibale M. Di Francia” delle Figlie del Divino Zelo. Il latte, i giocattoli e i doni raccolti saranno consegnati alle comunità alla fine della corsa.