'Io non dipendo: m’informo, m'impegno e prevengo', l'incontro alla Fiera del Levante

Il prossimo 20 settembre l'associazione di volontariato Dico No alla Droga Puglia tornerà all’interno della Fiera del Levante con un convegno di approfondimento e prevenzione intitolato "Io non dipendo, m'informo, m'impegno e prevengo".



Un momento che si ripete dopo il successo dello scorso anno, quando un convegno di prevenzione ed informazione contro le droghe prese vita nel gioioso contesto della celebre Fiera del Levante nella città di Bari.



Nel corso del pomeriggio che prenderà vita dalle 15:00 in poi si discuterà la tematica sotto diversi punti di vista ed interverranno numerose figure professionali esperte dell’argomento. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell'associazione Dico No alla Droga Puglia l'Avv. Barbara Fortunato, interverranno:



-Dott. Giuseppe Poggi, segretario SIAP Puglia - Sezione Antidroga

-Dott. Giuseppe Cascella, consigliere comunale BARI

-Dott. Leonardo Prascina, genetista - biotecnologo

-Avv. Nicola Favia, presidente Sez. AIA BARI

-Avv. Ilaria Tornesello, sostituto giudice sportivo F.I.G.C. Bari

-Sign. Giuseppe Ingrassia, presidente dell'associazione Famiglie per i tossicodipendenti.



L'evento sarà moderato dall'associata di Dico No alla Droga Puglia, l'Avv. Marilena Mele. I volontari dell’associazione da anni sono attivi nel diffondere un messaggio di vita e di speranza contro le droghe, certi che la prevenzione e l’informazione possano essere la soluzione più potente contro l’uso e l’abuso delle sostanze stupefacenti.



Infatti i volontari sostengono che: "L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione" come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard.



Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it .