A Bitetto la campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, Emervol Bitetto promuove la campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”, in piazza Aldo Moro a Bitetto.

L’evento organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia è incentrato sui comportamenti da adottare in occasione di eventi climatici calamitosi di tipo idrogeologico (rischio alluvione).

“Io non rischio” si svolge nelle piazze di tutta Italia ed è organizzata e promossa da Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuis e Fondazione Cima, in occasione dell’apertura della Settimana della Protezione civile: 7 giorni di eventi e iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini potranno entrare a contatto con le donne e gli uomini del Servizio nazionale della protezione civile.

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri

Info: iononrischio.protezionecivile. it