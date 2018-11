'Io valgo di piu'' di Caprio, Minunno e Spagnuolo

''Chi è Aras? Perché una giovane adolescente arriva a prendere una drastica decisione? Si può uscire dal silenzio della solitudine?

Le autrici ci introducono con sapienza e grande maestria nel fenomeno bullismo, dal suo manifestarsi “tradizionale” nelle forme di aggressione face to face alla sua evoluzione in cyberbullismo o bullismo elettronico.

E’ la solitudine il sentimento che prepotentemente prende vita dalle testimonianze di chi il bullismo l’ha subìto, l’ha superato, l’ha combattuto. La solitudine delle stesse vittime, dei genitori, a volte degli stessi carnefici. Storie che narrano di sopraffazioni e fragilità, ma anche di voglia di futuro e di coraggio.

Un quadro psicologico e sociologico che non potrà non sorprendere i lettori. Un libro per tutti, ragazzi, famiglie, docenti, per l’intera odierna società.''



presente Annamaria MINUNNO



dialoga con l'autrice Tina GESMUNDO, dirigente del Liceo Salvemini di Bari



Venerdì 30 novembre alle ore 18.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



IO VALGO DI PIU'

di Antonella CAPRIO/Annamaria MINUNNO/Carla SPAGNUOLO

Radici Future



ANTONELLA CAPRIO

Antonella Caprio è nata a Torino, dove vive e lavora come insegnante. Autrice di sceneggiature e testi teatrali, ha scritto con il fratello Franco Caprio tre romanzi pluripremiati IL SEGRETO DEL GELSO BIANCO (Besa Editore); NON C’È CUORE (Betelgeuse Editore); NEL SILENZIO PARLAMI ANCORA (Besa Editore). Coautrice con Daniela Ciriello per Radici Future del libro UN GRANELLO DI COLPA— nessuno giustifichi la violenza sulle donne. Molto attiva in ambito culturale è fondatrice e coordinatrice, insieme a Mariarita Mercurio, di un salotto letterario ubicato nella città in cui vive: “LA MIACASA LETTERARIA”.







ANNAMARIA MINUNNO

Annamaria Mlnunno, barese, giornalista professionista, organizzatrice di eventi culturali di caratura nazionale, da anni si occupa di promozione della lettura anche realizzando progetti nelle scuole e per le scuole. Crede che mettersi in gioco sia il modo migliore per ottenere un mondo più vivibile. Si occupa di uffici stampa culturali.





CARLA SPAGNUOLO

Carla Spagnuolo è nata a Bari, entra in magistratura nel 2002 e dal 2012 svolge le funzioni di pubblico ministero presso la Procura per i minorenni di Bari.