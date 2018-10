Irama ritorna a Bari e incontra i fan alla Feltrinelli

IRAMA ritorna a Bari e incontra i fan per l'uscita del suo terzo album GIOVANI.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina o al Fetrinelli Village di Casamassima (Auchan) e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firma copie.

*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero