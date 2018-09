La grande festa dell’Iron Bike nel Bosco di Bitonto

La grande festa dell’Iron Bike torna ad affacciarsi nel calendario per l’ultima parte di stagione, che sarà interamente murgiana. Si (ri)comincia il 16 settembre con la Mediofondo del Bosco di Bitonto, tappa numero 8 del circuito, organizzata dal Team Oroverde Bitonto. Tre mesi di pausa, dopo il collettivo bagno in mare nelle acque cristalline di Vieste, sono serviti per ricaricare le batterie in vista della volata finale del circuito. A Bitonto, o meglio nella ridente frazione di Mariotto, è quasi tutto pronto per dare il là all’ultima parte di stagione, quella solitamente più ricca di sorprese. La macchina organizzativa del Team Oroverde, che ha lavorato alacremente durante tutto il mese di agosto, sta ultimando la messa a punto delle rifiniture.

UN PERCORSO PER DIVERTIRSI – Il percorso si sviluppa attraverso tre diverse aree boschive: Il bosco del Ceraso, il bosco di Pietre Tagliate ed il Bosco di Bitonto. La partenza e l’arrivo sono collocati presso Il Park Hotel Elizabeth poco fuori Mariotto, sede di tutte le operazioni logistiche e del paddock e subito si inoltra nei terreni dell’azienda agricola Colle Optimo, che gentilmente ha concesso il transito ai biker. Il tracciato si presenta molto divertente ma anche impegnativo, con oltre 1000 mt di dislivello positivo in 50 km; caratterizzato da salite brevi ma intense, con pendenze importanti (anche al 18 %), e da discese veloci e tecniche. Particolarmente adatto a velocisti con una buona dotazione di forza esplosiva nelle gambe per uscire indenni dagli strappi. Previsto un percorso più corto, di poco inferiore ai 30 km, dedicato alla passeggiata cicloturistica non competitiva.

L’APPUNTAMENTO – Ore 7.00 / 9.00 ritrovo, verifica licenze, consegna numero di gara, consegna CHIP presso Park Hotel Elizabeth in Mariotto. Riunione tecnica alle 9:15 e alle 9:30 partenza ufficiale. Il tempon massimo per l’arrivo dei concorrenti è fissato alle 13:30, orario in cui avrà inizio il pasta party (accessibile per gli accompagnatori al costo di 5 €). Seguiranno le cerimonie protocollari di premiazione. Confermata la prova per le E-BIKE, biciclette a pedalata assistita. La partenza della gara dedicata avrà luogo 10 minuti prima della corsa ufficiale.

GLI ORGANIZZATORI: TEAM OROVERDE BITONTO – Gli organizzatori, che come di consueto stanno curando ogni singolo dettaglio (il percorso è stato da sempre il loro punto di forza) sono composti da una trentina di soci. Il team Oroverde Bitonto ha organizzato le edizioni 2015 2016 e 2017 della Marathon Bosco di Bitonto, l’edizione 2016 del Campionato Regionale Strada Esordienti e Allievi e nel 2017 il Campionato Regionale Marathon in Mountainbike per le categorie agonistiche e amatoriali.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte a questo link sul portale dei cronometristi Icron.it. Inoltre tutti gli atleti tesserati presso la FCI, Federazione Ciclistica Italiana, sono tenuti tassativamente (pena l’esclusione dall’elenco dei partenti) ad effettuare l’iscrizione sul portale federale “Fattore K”. Tale obbligo vale sia per i cicloamatori che per gli agonisti.

ID GARA: 145180 – Codice Gara: F011 – Organizzatore: 14°0103.

La quota di iscrizione, per i soli cicloamatori, è fissata in € 20,00 fino a sabato 15 settembre e € 25 domenica 16 settembre, a cui aggiungere il costo del chip di cronometraggio (€ 5,00 da versare in loco). I cicloturisti non tesserati, che prenderanno il via sul percorso non competitivo ad essi dedicato, la tariffa sarà la medesima del percorso agonistico, beneficiando degli stessi servizi. Per tutte le società extraregionali con più di cinque iscritti, il sesto è in omaggio. Simile il trattamento per le società pugliesi: ogni 10 iscritti, l’11° è in omaggio.