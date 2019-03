Al Petruzzelli il concerto di Isabelle Faust dedicato a Bach

Il Teatro Petruzzelli, la «Bella addormentata» (uno Stradivari del 1704), un programma interamente dedicato a Bach e una delle violiniste più versatili e acclamate sulla scena mondiale.

Sono gli elementi che rendono il recital di Isabelle Faust uno degli appuntamenti più attesi della nostra Stagione Concertistica.

Appuntamento domenica 10 marzo alle 19:00 in teatro.

Per tutte le informazioni su programma e biglietti > https://bit.ly/2NSP6e8

Programma:

Johann Sebastian Bach

• Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001

• Partita n. 1 in si minore BWV 1002

• Sonata n. 2 in la minore, BWV 1003

• Partita n. 3 in Mi maggiore BWV 1006

• Sonata n. 3 in Do maggiore BWV 1005

• Partita n. 2 in re minore BWV 1004