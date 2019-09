Al Galleria di Bari arriva l'anteprima di mezzanotte per "It - Capitolo due", una serata piena di sorprese

Mercoledì 4 settembre, a partire dalle 23, il Multicinema Galleria di Bari proietta una speciale anteprima di «IT - Capitolo Due», per la regia di Andrés Muschietti, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King, e sequel del film del 2017, «IT». Il pubblico potrà accedere in sala a partire dalle 23, e troverà un'ambientazione e una colonna sonora a tema, oltre a diverse sorprese: il leitmotiv dei palloncini, Pennywise in carne e ossa e un photocall dedicato al film. Le foto di chi vorrà immortalarsi nel Club dei Perdenti (che nel film combatte contro IT) saranno poi pubblicate sui social. La proiezione partirà alle 00,01.

La programmazione di IT - Capitolo Due proseguirà poi regolarmente in sala da giovedì 5 settembre (spettacoli alle 17.00 - 18.30 - 20.30 – 21.45). Nel ricco cast del film, oltre a Bill Skarsgård nei panni di IT, ci sono Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean.

La storia raccontata in questo Capitolo Due di IT, è ambientata ventisette anni dopo gli eventi del primo film: Pennywise torna a terrorizzare ancora una volta la città di Derry. Nel frattempo i Perdenti, ora adulti, hanno trovato la loro strada al di fuori della cittadina, tranne Mike, l’unico rimasto in città. Proprio le recenti sparizioni di nuovi bambini convincono Mike del ritorno del malvagio clown. Decide quindi di contattare tutti i suoi amici per far in modo che venga mantenuta la promessa di 27 anni prima. Da lì, tra i ricordi del passato e gli orrori del presente, il Club dei Perdenti tenterà di distruggere una volta per tutte il clown che nel frattempo è tornato più spietato che mai.