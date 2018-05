“It’s all about love”: al Fortino Sant'Antonio la mostra di fotografie realizzate in giro per il mondo da Stefano Lotumolo

A partire da venerdì 25 maggio, dalle ore 16, nella sala inferiore del Fortino Sant’Antonio, sarà possibile visitare la mostra fotografica “It’s all about love” del fotografo Stefano Lotumolo, patrocinata dall’assessorato del Welfare.

Si tratta di oltre 70 scatti realizzati dal giovane fotografo toscano in due anni e mezzo di viaggio in giro per il mondo. L’esposizione a ingresso libero, che nasce con l’obiettivo di smuovere la coscienze trattando la diversità non come un limite, ma come un valore aggiunto, resterà aperta fino a domenica 3 giugno.

L’apertura ufficiale della mostra, alla quale interverrà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, è fissata alle ore 11.30 di sabato 26 maggio.