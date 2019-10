It's guinness time - gadget gratis e tanti giochi da 'Tempi andati'

Venerdì 25 ottobre serata dedicata alla Guinness, a partire dalle ore 19.00 fiumi di birra e tanto divertimento.



Tanti simpatici giochi da fare insieme alle nostre hostess: potrete gustare la nuova lager creata da GUINNESS e vincere fantastici premi e gadget imperdibili per gli amanti della birra.



Che aspettate? Non perdetevi questa occasione!

Pronti per scoprire giovedì sera la nuova Hop House 13? Una double-hopped lager dal gusto unico prodotta con orzo irlandese, luppoli aromatici e l’inconfondibile lievito Guinness.



MORE TASTE. MORE CHARACTER. SOLO DA TEMPI ANDATI.



“𝗟𝗮 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦, 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝘁𝗿𝗶𝘀, 𝗣𝗮𝗰-𝗠𝗮𝗻, 𝗶𝗹 𝗳𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗿, 𝗹𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲.... 𝗹𝗮 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦, 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗗𝗮𝘆𝘀, 𝟵𝟬° 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗼, 𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲.... 𝗟𝗮 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦, 𝗧𝗼𝗽 𝗚𝘂𝗻, 𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲... 𝗟𝗮 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦....

𝗜𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀𝗲, 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱’𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮, 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲𝘀𝗲....

𝗟𝗮 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦...... 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗜 𝗔𝗡𝗗𝗔𝗧𝗜 .... 𝗰𝗵𝗲 𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗻𝗼.”



In via Demetrio Marin, 37.



Tempiandati19@gmail.com

0802227487

instagram.com/tempiandati_guinnesspub