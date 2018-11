“It’s magic” – Solidarietà, stupore e magia: il gran galà dell’illusionismo!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dove l’arte della magia incontra la solidarietà !

Voglia di stupirvi? Giovedì 29 Novembre 2018, presso il Cine Teatro Showville di Bari, si svolgerà “It’s Magic”, mix vincente di solidarietà, stupore e magia che farà divertire grandi e piccini!

Sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più importanti illusionisti a livello internazionale, artisti che metteranno in scena grandi numeri all’insegna della magia e dell’illusionismo, da Andrea Fratellini, showman e mago ventriloquo che da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di magia e ventriloquismo, Francesco Scimemi, illusionista e intrattenitore fuori dagli schemi, ad AbaIllusionist, vincitore del primo trofeo Agebeo!

Presentano Rasul, Cinzia Tattini e Marvin.

Lo spettacolo è stato ideato dall’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, con il contributo e il patrocinio del Comune di Bari, Associazione “Cucciolo”, Circolo Tennis Bari e Hip Hip Urrà Animazione Spettacoli Eventi.

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione Agebeo che si occupa di aiutare le famiglie dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari e sarà utilizzato per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Camillo Rosalba.

- Due gli spettacoli in programma:

Pomeridiano: ore 16.30, al costo di 7 € (posto unico) ;

Serale: alle 21 al costo di 10 € (platea, posti numerati) - 15 € (prime file, posti numerati) -

Per info sull'acquisto dei biglietti contattare Michele Farina - 3290562888, Raimondo D’Innella - 3388442007, Vito Calabrese – 3471166645

www.agebeo.it - www.bariconnessa.it

Raffaella Cimmarusti, Redattrice “Bari Connessa”, Addetta alla Comunicazione“Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus”, Speaker Regista e Producer“Radio Amicizia inBlu”