“L’Italia che Canta”, concerto a distanza dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari presentato da Al Bano

“Meraviglioso Mimmo” dedicato al grande Domenico Modugno e alla sua Polignano a mare è il titolo del terzo appuntamento con “L’Italia che Canta” il progetto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari che, in attesa di tornare ad esibirsi dal vivo, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ha organizzato un ciclo di concerti “virtuali” per rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid 19 ed essere più vicina al suo pubblico, attraverso il linguaggio universale della musica.

Dopo Maria Grazia Cucinotta, tocca al grande cantante pugliese, Al Bano, presentare questo terzo concerto, diretto dal maestro Vito Andrea Morra, in cui rivivono le più famose canzoni di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu, Vecchio frack, Meraviglioso e La Lontananza con le voci di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Patty Lomuscio e Beppe Delre, il quintetto jazz composto da Guido Di Leone (chitarra), Francesco Lomangino (sassofono), Michele Campobasso (pianoforte), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria) e con la partecipazione del trombettista Fabrizio Bosso.

Il video è pubblicato sulla pagina facebook della Città Metropolitana di Bari.