L'Italia che danza - quarto concerto "a distanza" dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Il fascino del tango, le sue celebri melodie, le sue sonorità struggenti accompagnano il quarto appuntamento con i concerti “a distanza” dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari per rendere omaggio agli operatori sanitari che hanno operato in prima linea nella lotta al Covid 19. Un progetto organizzato in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

In questo nuovo filmato musicale dal titolo l’ “Italia che danza. Buenos Aires in Bari” sotto la direzione del maestro, Giovanni Rinaldi, l’Orchestra metropolitana esegue indimenticabili brani come Oblivion di Piazzolla (elaborazione orchestrale di Vincenzo Anselmi) e Cumparsita di Rodríguez (elaborazione orchestrale di Marco Tiso) con i solisti Giovanni Zonno (violino), Massimiliano Pitocco (bandoneon), Angelo Nigro (pianoforte) e Maria Grazia Annesi (arpa) e la straordinaria partecipazione di Carlo Romano già 1° Oboe dell’Orchestra Nazionale della RAI, nonché solista di tutte le colonne sonore di Ennio Morricone.

Ad arricchire questa iniziativa, realizzata in collaborazione anche con Apulia Tango, è l’esibizione dei ballerini Anna Maria Paradiso e Pierpaolo Pellegrini che danzano nei suggestivi spazi del Palazzo della Città metropolitana fra il colonnato, la sala consiliare e la Pinacoteca “Corrado Giaquinto”.

Il video è pubblicato sulla pagina facebook della Città Metropolitana di Bari.