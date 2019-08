Italiana Vs happy music

SABATO 24 AGOSTO al Big MAMAS, una gara a suon di musica ITALIANA contro HAPPY MUSIC, con BAGNO IN PISCINA. Sotto le stelle, in riva al mare i nostri dj: Enzo Di Giulio, Gianni De Tullio, Lilly.



In collaborazione con gli amici, Boffola, Milella, Pascazio, vi faremo trascorrere una serata spensierata e ricca di divertimento.

-APERICENA € 13 (Ingresso + 2 Panzerotti + bevanda) POSTI A SEDERE - SOLO SU PRENOTAZIONE (POSTI LIMITATI)

-INGRESSO € 10 (Ingresso+Cocktail € 10)

-INGRESSO PROMO DONNA € 5 (Ingresso+Cocktail ENTRO LE 23,30)



Si accede in LISTA, PER PRENOTARE MANDARE

MESSAGGIO WHATS APP 3488791734