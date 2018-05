Sabato prossimo 19 maggio secondo appuntamento con gli "Itinerari di lettura urbana in Bari vecchia e nel Murattiano",curati dall’arch. Eugenio Lombardi. Non sono classiche visite guidate di stampo turistico, ma itinerari di conoscenza e interpretazione della città storica, occasioni anche per dialogare sulla contemporaneità.

Itinerario di sabato, con appuntamento alle ore 18 in piazza del Ferrarese, nei pressi degli scavi: lago Chiurlia, via F. Corridoni, Corte Colagualano, largo S.Sabino, via De' Dottula, Cattedrale, Chiesa di San Marco, Strada delle Crociate, Strada e chiesa di §San Luca, chiesa San Giovanni Crisostomo, chiesa di Santa Chiara, Convento di San Francesco alla Scarpa, Santa Scolastica.

I percorsi durano circa 2 ore. Il contributo di partecipazione è di 10 euro (in coppia 15, esclusi eventuali ingressi a pagamento); con solo 5 euro in più (costo normale 10 euro) potete acquistare il volumetto a colori con gli stessi itinerari, o con 10 euro il mio libro di poesie (costo normale 12 euro, alcune saranno lette durante i percorsi). E se qualcuno vuole poi proseguire la serata con una pizza o una focaccia, possiamo organizzarci.

Prenotazione obbligatoria a laboratoriourbano.ba@libero.it .