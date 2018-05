Sabato prossimo 26 maggio terzo appuntamento con gli "Itinerari di lettura urbana in Bari vecchia e nel Murattiano", per vecchi e nuovi entusiasti partecipanti. Non sono classiche visite guidate di stampo turistico, ma itinerari di conoscenza e interpretazione della città storica, occasioni anche per dialogare sulla contemporaneità. Appuntamento nei pressi degli scavi di piazza del Ferrarese alle 18,00.

Itinerario di questo sabato: 3) Chiese minori e case rinascimentali

Percorso: Prefettura - chiesa di S. Domenico - Via Boemondo (chiesa di S. Maria della Finestra) - Piazza Federico II di Svevia - Arco Alto - chiesa di San Sebastiano - Strada Casamassimi - Strada Albicocco - strada de' Bianchi Dottula - chiesa di San Giacomo - chiesa del Carmine - strada Filioli - chiesa del Gesù - chiesa di S. Gaetano - strada Lamberti - chiesa di S. Teresa dei Maschi

I percorsi durano circa 2 ore. Il contributo di partecipazione è di 10 euro (in coppia 15, esclusi eventuali ingressi a pagamento); con solo 5 euro in più (costo normale 10 euro) potete acquistare il volumetto a colori con gli stessi itinerari, o con 10 euro il mio libro di poesie (costo normale 12 euro, alcune saranno lette durante i percorsi). E se qualcuno vuole poi proseguire la serata con una pizza o una focaccia, possiamo organizzarci.

Prenotazione obbligatoria a laboratoriourbano.ba@libero.it .