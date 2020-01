Venerdì 24 gennaio alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: ITINERARI MATEMATICI IN BASILICATA di Sandra Lucente

Giazira Edizioni



''Gli Itinerari Matematici in Basilicata sono una proposta di sguardo a una terra meravigliosa che si nasconde nel Sud dell'Italia con un pudore antico. Questo libro è per tutti coloro che amano la conoscenza e il viaggiare. Guardare i dettagli, aprire lo sguardo all'orizzonte attorno e poi cercare di descrivere locale e globale con stupore: si ricompone così il percorso fatto da ogni umano che ci ha consegnato qualcosa di artistico, dal punto della ricamatrice alle realizzazioni del famosissimo architetto. Nella matematica non è diverso: la mente umana conosce e usa i segni che i grandi matematici hanno introdotto per creare gigantesche costruzioni di pensiero. Protagonista di queste pagine, come in Itinerari matematici in Puglia, è il turista matematico Paul: racconta di luoghi, personaggi storici, appunta visioni sul suo taccuino. Guarda, incontra, si sorprende. Ed è la stessa cosa che auguriamo al lettore. Guardare, incontrare, sorprendersi (e chissà, anche aver voglia di perdersi) in questa meravigliosa regione.''



Sandra Lucente con Cristiano Marti (editore Giazira)





SANDRA LUCENTE

Sandra Lucente insegna e fa ricerca in Analisi Matematica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dal 2007 si occupa anche di divulgazione scientifica collaborando con associazioni culturali, scuole, blog, festival della scienza, progetti di orientamento. Racconta soprattutto di matematica e di territorio e di letteratura sia per il vasto pubblico di giornali e radio, sia per il pubblico più specifico di riviste scientifiche di varie discipline. Collabora ad esempio con La Repubblica, Ed. Bari e Sapere, Prisma e con il blog MaddMaths!. Ha pubblicato Itinerari Matematici in Puglia (2016) e Itinerari Matematici in Basilicata (2019) per Giazira Scritture.